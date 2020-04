Registrato in isolamento, tra Londra e Los Angeles, i magnifici Rolling Stones pubblicano il nuovo singolo 'Living in a Ghost Town' il primo in otto anni. Keith Richards ha spiegato che si tratta di un brano registrato un anno fa a Los Angeles per un nuovo album. "Visto quello che è successo con Mick abbiamo pensato di finire di lavorarlo perché era giusto farlo uscire in questo momento".Ci sono mancati i 'quattro eterni ragazzacci del rock' che hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo e il cuore di un'intera generazione. Mick e company non smettono di stupirci e chissà che non ci regalano un altro nuovo album. Incrociamo le dita!