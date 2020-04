Sanità: consumo ansiolitici +30% da inizio pandemia

ROMA — I presidenti della Società Italiana di Psichiatria: "L'ansia, la frustrazione, i sensi di colpa, i disturbi del sonno a causa dei lutti multipli e della paura di non aver fatto abbastanza per i propri pazienti, secondo dati SIP, riguardano il 50% degli operatori sanitari. Un indicatore indiretto di questa situazione è l'incremento di almeno il 30% del consumo di ansiolitici dall'inizio della pandemia. È bene ricordare che chiedere aiuto non è un segnale di debolezza ma di forza, per evitare domani l'ondata di sindromi post traumatiche da stress".