Scilipoti Isgrò: "Governo chiarisca subito dati virologi: che cosa nasconde?"

ROMA - "Dalle colonne odierne de Il Giornale leggiamo che il prof. Luca Ricolfi, persona seria dichiara che il numero dei deceduti potrebbe essere tre volte superiore a quello dichiarato dalla Protezione civile e sostiene con virgolettato: "Non vogliono che anche noi sappiamo che loro sanno perfettamente tutto". La virologa Ilaria Capua sostiene che " Le previsioni sono totalmente sbagliate". Siccome tali affermazioni arrivano da persone degne di fede è strettamente necessario che o la Protezione Civile le smentisca con solidi argomenti o al contrario, il Governo riferisca in Parlamento e dica immediatamente quel che sa. Gli italiani che fanno tanti sacrifici, hanno diritto alla massima chiarezza e non a pasticci": lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana