Swarovski celebra la Festa della Mamma con una collezione speciale

MILANO - Per la Festa della Mamma, Swarovski celebra le donne che sono i fari guida della nostra vita e la potente energia che scaturisce dall’amore materno e dalle emozioni • La Collezione Festa della Mamma è ispirata alla natura e ai motivi floreali, offrendo alternative eleganti e significative ai consueti regali per la Festa della Mamma • Con la Collezione e Campagna per la Festa della Mamma, Swarovski vuole mettere in risalto il legame magico e inimitabile tra madre e figli

C’è qualcosa di magico nella maternità. L’energia che scaturisce dall’amore materno è istintiva e inimitabile: ha il potere di ispirare un mondo di infinite possibilità. Per la Festa della Mamma, Swarovski celebra tutte le incredibili donne che sono i fari guida della nostra vita con una Collezione Festa della Mamma ricca di brillantezza e magia, pensata per far sentire speciali le mamme di tutto il mondo, non solo in questa occasione ma per tutto l’anno.Per la Festa della Mamma, Swarovski aggiunge la sua caratteristica brillantezza a popolari motivi che si ispirano alla flora e alla fauna, con un’enfasi sui fiori, in particolare il quadrifoglio, e il cuore, tutti strettamente legati all’amore e a Madre Natura. La margherita è la regina della Collezione, ispirata alla bellezza e all’energia della natura e animata con una fresca e moderna rivisitazione, giocando con il movimento dei petali. Il tema della natura viene ulteriormente celebrato attraverso i design della libellula e dell’ape, che aggiungono un tocco di fascino alla Collezione. Brillanti decorazioni Swarovski danno vita a questi simboli, mentre la sofisticata palette con le sue soffuse note di colore rende trendy la Collezione e raffinati anche gli outfit più semplici.Scopri la bellezza della margherita che farà sbocciare d’amore il suo cuore per tutto l’anno. Swarovski fa risplendere di nuova luce questo motivo in modo davvero trendy, con le raffinate e luccicanti silhouette nate per essere sovrapposte tra loro. La margherita ha un forte legame con la maternità ed è simbolo di nascita, amore materno e nuovi inizi: il regalo perfetto per complimentarsi con una neomamma. Giocando con il movimento, la collana Eternal Flower incorpora la tecnica “dancing stone” per permettere alle diverse parti del pendente di muoversi e brillare, mentre i petali sull’anello Eternal Flower dondolano grazie a un esclusivo meccanismo mobile.Consiglio di stile: Abbina la collana con la margherita a un paio di graziosi orecchini della Collezione per uno stile vivace e frizzante.La versatile Swarovski Remix Collection è un modo speciale per personalizzare un regalo per la Festa della Mamma. Crea uno stile unico aggiungendo i charm con i nuovi design della libellula e della margherita. Grazie all’innovativo sistema di chiusura, ciascun gioiello si trasforma facilmente in qualcosa di diverso.Consiglio di stile: Sovrapponi strand della Swarovski Remix Collection con charm diversi per un look personalizzato che non passa mai inosservato.Swarovski introduce un nuovo quadrifoglio portafortuna nell’amata famiglia Sparkling Dance. Collane e orecchini magistralmente realizzati mettono in risalto brillanti cristalli Swarovski nelle tonalità ispirate ai fiori di ciliegio e sembrano danzare ad ogni movimento. Questa splendida linea è un regalo perfetto per festeggiare l’occasione.Consiglio di stile: Completa la collana Sparkling Dance Clover con i classici della Collezione, per un brillante look da sera. LATISHALanciata per la prima volta nel 2018, la Collezione Latisha continua ad essere un’icona dello stile da tutti i giorni, grazie all’intramontabile design bianco e nero. Per la Festa della Mamma, sono state introdotte quattro nuove e luminose silhouette, con cristalli Swarovski incastonati con la tecnica Pointiage® esclusiva del brand.Consiglio di stile: La silhouette moderna e classica della collana esige di essere abbinata agli orecchini lunghi, per un look glamour.La linea Botanical Jewels appartiene alla famiglia Atelier Swarovski, pensata in collaborazione con l’attrice premio Oscar, attivista e operatrice umanitaria, Penélope Cruz. Ciascuna silhouette brilla e rappresenta i fiori che sbocciano, mettendo in risalto l’esclusiva bellezza della flora in via d’estinzione. Questa Collezione supporta la tutela della biodiversità in tutto il mondo, attraverso l’organizzazione The Nature Conservancy e onora l’impegno di Penélope Cruz per la protezione del nostro pianeta.Consiglio di stile: Sovrapponi delicati gioielli della Collezione per creare un look sofisticato, che non solo ti farà brillare, ma contribuirà anche a far sì che la flora di tutto il mondo continui a brillare attorno a te.La Campagna Festa della Mamma celebra il legame eterno e speciale tra madre e figli, raccontando la storia di un bambino che fa ricorso a tutto il suo amore e la sua attenzione per rendere la Festa della Mamma davvero magica. Questa campagna è il nuovo capitolo della Primavera/Estate 2020 di Swarovski, che vede il brand raccontare storie d’amore ed energia, dalla scintilla che le fa scaturire, all’impatto che hanno sul mondo.La Collezione Festa della Mamma 2020 di Swarovski è disponibile negli store e su Swarovski.com