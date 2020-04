Swarovski lancia la collezione Tropical

Tra liane e pappagalli, Swarovski trova l’ispirazione per la sua nuova capsule nella giungla. Tra i suoi colori, i suoi profumi e la sua vegetazione nasce la linea tropical.Il verde e l’oro sono i colori predominanti in questi gioielli, curati nei minimi dettagli e impreziositi da cristalli Swarovski che avvolgono di luce e regalano originalità a ogni look.Perfetti per chi tutti i giorni vive l’urban jungle e ha bisogno di un tocco di allegria, colore e vivacità per sentirsi più energico.