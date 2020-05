Abaterusso: "Presto 335 milioni di euro alla Regione Puglia per lavori ai presidi ospedalieri"

BARI - "Ho appena ricevuto una telefonata da parte del Ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale mi informa di aver appena avvertito il Presidente Michele Emiliano che il Ministero da lui guidato è pronto per la firma del Protocollo d’intesa con la Regione Puglia per l’accordo di programma sull’edilizia sanitaria. Grazie al parere positivo del Mef e all’intesa nella Conferenza Stato-Regioni, la Puglia riceverà 335 milioni di euro (di cui 318 a carico dello Stato) per effettuare interventi di completamento, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture sanitarie. Fondi che saranno destinati ai lavori per il nuovo ospedale del sud Salento, il nuovo ospedale di Andria, la ricostruzione del monoblocco e la riqualificazione dei plessi minori dell’AOU degli Ospedali Riuniti di Foggia.Da oggi si apre, in Puglia, una nuova stagione di concretezza e di efficacia per l’intero Sistema Sanitario". Così in una nota il Consigliere regionale di Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia,Segretario regionale di Articolo Uno.