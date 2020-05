Addio a Beppe Barletti, volto di Novantesimo Minuto

Si è spento sabato 30 maggio 2020, all'età di 91 anni, Beppe Barletti. In pensione dal 1993, Barletti avrebbe dovuto compiere 92 anni il prossimo 30 settembre, a pochi giorni dal cinquantesimo anniversario di Novantesimo Minuto. Per la popolare trasmissione sportiva, come anche successivamente per Domenica Sprint, raccontò le vicende del Torino e della Juventus.Per il giornalismo sportivo torinese termina un maggio triste perchè segnato anche dalla morte di Bruno Bernardi. Deceduto lo scorso 19 maggio all'età di 79 anni, coi suoi resoconti Bernardi fu per La Stampa fu un profondo conoscitore della Juventus