Alena Seredova, mamma a 42 anni: ''Dopo un percorso lungo e doloroso, adesso sono felice''

Alena e il compagno Alessandro: Nasi a giugno diventeranno genitori di una femminuccia

Una donna rinata e felice. Alena Seredova si mostra radiosa sui social per la sua nuova gravidanza che, a giugno, la renderà mamma di una bambina. ''La mia paura più grande è di andare in ospedale, non è un luogo sicuro ormai - ci confessa. La bellissima showgirl ed ex modella sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di Torino con i figli (avuti con Gigi Buffon) e con il compagno Alessandro Nasi e, tra uno scatto che condivide con i suoi followers e alcune ore di attività in giardino insieme ai figli, fa il conto alla rovescia per l'arrivo della terzogenita. Ma il nome è ancora top secret.Trascorro le mie giornate in casa con la mia famiglia. Cerco di tenere i ragazzi occupati ma non è facile. I bambini sono quelli che soffrono di più l’isolamento e la mancanza di libertà. Se penso al futuro sono un po’ preoccupata. Speriamo in un ritorno alla normalità.Sto molto bene, fortunatamente. Se devo essere sincera, ho solo qualche paura e ansia di andare in ospedale. Non è un luogo sicuro ormai. Ma voglio essere positiva e pensare che andrà tutto beneSì, ma non lo dico.Ci siamo conosciuti a casa di un’amica ed è stato colpo di fulmine...Non ci sono regole. Ognuno reagisce come può. Nel mio caso è stato un percorso lungo, anche doloroso ma se lo guardo ora, non posso che ringraziare per tutto quello che ho vissuto. Forse non sarei così felice oggi.Ho iniziato a lavorare in tv con Torno Sabato. Ai tempi era una formula di Cabaret di successo che andava in onda su Rai Uno. Ho dei ricordi molto belli ed è stato in effetti l’inizio della mia carriera. Una bellissima esperienza che non dimenticherò mai.E’ stata un’idea di mia sorella. Abbiamo lanciato 4 profumi che amo molto e che portano i nomi delle città a cui sono più legata: Milano, Praga, Levanto e Torino. E’ una bella avventura.