Alla fine è… ”Il nostro tempo”: Mario Biondi

Icona della fantastica black voice italiana, eclettico, di fama internazionale, completo. Parliamo di Mario Biondi, artista catanese considerato l’erede naturale dei mostri sacri della musica nera. La sua grande passione per la musica si manifesta sin da piccolo quando, all’età di dodici anni, entra a far parte di un coro gregoriano, dove dimostra un talento assolutamente fuori dalla norma. A conferma di ciò, dopo un'esibizione con Ray Charles, lo stesso va a complimentarsi con lui per il suo talento. Predestinato. Dopo il grande successo ottenuto nella sua amata Sicilia, il cantante si trasferisce a Parma dove fonda la sua prima band. Prima parte per una tournée negli States, poi arriva il fatidico 2004, anno di "This is What You Are", che lo consacra a livello nazionale e internazionale come cantante e compositore.Proprio nel 2006 inizia la discografia di Mario Biondi: l'album "Handful of Soul", realizzato con la collaborazione dell’High Five Quintet, vince il disco di platino appena tre mesi dopo la sua pubblicazione. Il 2007 è la volta di "I love you more", primo live album dell’artista. Nel febbraio 2009, invece, è ospite al Festival di Sanremo, dove duetta con Karima Ammar nella canzone "Come in ogni ora". Nel corso della sua carriera si è esibito anche con Renato Zero nel brano "Non smetterei più" durante il tour di concerti Sei Zero. Nel novembre del 2009 esce il nuovo album di Mario Biondi chiamato "If". Tra le collaborazioni più importanti della sua carriera c’è sicuramente quella con i Pooh nella canzone "Ci penserò domani".Dopo "Due", terzo lavoro in studio uscito nel 2011 e "Sun", uscito nel 2013, il cantante tornerà in vetta alle classifiche con "Beyond" (2015), il disco di inediti che segue i due cd natalizi, "Mario Christmas" e "A Very Special Mario Christmas". E la voglia di scrivere canzoni a Mario Biondi non passerà nemmeno in "Best of Soul", disco doppio uscito nel 2016, dove ben 7 brani su 22 sono inediti. Nel 2018 è anche fra gli ospiti di "Pino è", il concerto in onore del grande Pino Daniele, organizzato nella sua città natale, Napoli. Ultimo singolo, ugualmente apprezzato da pubblico e critica, è "Il nostro tempo", uscito nel 2020. Non solo musica però.Oltre al suo straordinario talento il cantante, durante la trasmissione radiofonica "Radio 2 Social Club", condotta dal cantante Luca Barbarossa e dal comico Andrea Perroni, ha annunciato a sorpresa: “Da poco ho scoperto che diventerò padre per la nona volta di una bimba che si chiamerà Matilda"; aggiungendo: "Ho una famiglia allargata. Occuparmi del percorso di vita di ciascuno dei miei ragazzi è veramente impegnativo. Tutti sono appassionati di musica e con loro condivido quasi sempre quello che scrivo nel presente e ho scritto anche nel passato”. Una lieta notizia in tempi difficili. Auguri!