Bari, 18enne accoltellato alla schiena

In una rissa tra minorenni, scoppiata in Piazza Garibaldi nel quartiere Libertà di Bari, un ragazzo di 18 anni, unico maggiorenne del gruppo, è stato accoltellato con sette fendenti alla schiena. Soccorso è stato trasferito al Policlinico.La Polizia, che indaga sulle violenze, nel setacciare la zona ha fermato un gruppo di giovani che aveva varie escoriazioni su tutto il corpo, uno con ferita da taglio dietro la schiena, ed in possesso di armi come un coltello e una mazza da baseball.