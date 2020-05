Bari, fermato motoscafo con 500 kg di droga

BARI - Puglia ancora al centro delle rotte del narcotraffico. Più di mezza tonnellata di droga, tra marijuana e hashish, è stata individuata a poche miglia dalla costa brindisina, su uno scafo in transito dall'Albania alla Puglia, dai militari delle Fiamme gialle. In manette un 31enne di nazionalità albanese, ritenuto lo scafista dell'imbarcazione. L'accusa è di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.L'imbarcazione utilizzata per il trasporto della droga, un motoscafo in vetroresina di circa sei metri con un potente motore fuoribordo, è stata posta sotto sequestro. La droga a bordo, 546 chili di marijuana e 17 di hashish, se immessa nel mercato avrebbe fruttato circa cinque milioni di euro.