Bari, firmato accordo riduzione canone su immobili commerciali

BARI - Nella mattinata di venerdì 22 maggio 2020 il sindaco Antonio Decaro ha sottoscritto l'accordo applicativo del protocollo siglato il 7 maggio scorso con APPC, ASPPI, Confabitare, Confedilizia, Federproprietà e UPPI. Le associazioni si sono rese disponibili a ridurre nella misura tra il 10 e il 20% i canoni relativi ai tre mesi per i quali il governo ha disposto il recupero del 60% del credito di imposta.“Sono soddisfatto per la disponibilità dimostrata a individuare le modalità più efficaci per neutralizzare gli effetti negativi che il blocco delle attività commerciali ha determinato sul tessuto economico della città - commenta il sindaco -. Stiamo cercando di sostenere con il massimo dell'impegno la fase di ripartenza degli esercizi commerciali cittadini per restituire appeal e vitalità a quella che era la principale vocazione economica cittadina. Sono particolarmente contento che il raggiungimento di questo obiettivo sia stato condiviso anche con i rappresentanti dei proprietari”.A sottoscrivere l’accordo applicativo sono stati Mauro Simone - APPC, Angela Gabriele - ASPPI, Nino Giorgio - Confabitare, Michele Zippitelli - Confedilizia, Giuseppe Tatarella - Federproprietà e Gianluca De Lucia - UPPI.