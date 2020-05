Comune di Bari, pubblicata la short list di esperti per la pianificazione e valorizzazione del territorio

BARI - La ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata rende noto che è in pubblicazione sul sito istituzionale, a questo link, la short list di esperti di processi partecipativi in materia di pianificazione e valorizzazione del territorio relativa all’avviso pubblico pubblicato lo scorso marzo.L’elenco sarà utilizzato solo per esigenze qualificate e temporanee e nel caso in cui non sia possibile farvi fronte con personale interno, tenendo conto della materia specifica da trattare e avvalendosi di specifiche professionalità per lo svolgimento di attività e procedimenti complessi.La short list, costituita secondo l’ordine alfabetico dei nominativi, è aperta e verrà aggiornata con cadenza annuale. Entro il 31 dicembre di ogni anno ciascun iscritto potrà presentare domanda di aggiornamento allegando un nuovo curriculum, integrato di nuovi e ulteriori requisiti pertinenti alle figure oggetto della short-list eventualmente maturati.La domanda di aggiornamento non è obbligatoria ai fini della permanenza nella lista e va presentata unicamente in caso di aggiornamento dati e curriculum. Sarà possibile presentare nuove candidature senza pubblicazione di ulteriore avviso pubblico presentando la domanda con gli allegati previsti dall’avviso pubblico.L’ufficio provvederà a raccogliere le nuove candidature e gli aggiornamenti curriculari degli iscritti, e, sulla base degli stessi, ad aggiornare l’elenco alla data del 31 dicembre di ogni anno. L’elenco aggiornato verrà pubblicato entro il successivo 31 gennaio.