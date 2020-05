Basilica di San Nicola chiusa ai fedeli

- La Basilica di San Nicola sarà chiusa ai fedeli dal 7 al 10 maggio, giorni in cui si celebra San Nicola patrono di Bari. L'evento richiama il maggior numero di fedeli, ortodossi e cattolici. La scelta, per quanto sofferta, è stata presa dal rettore della Basilica, Giovanni Distante, dopo un confronto con la Protezione civile, durante il quale è emersa la paura che la consistente presenza dei fedeli possa essere veicolo per il covid-19 di diffondersi.Per questo motivo, conclude Distante, il proprio intervento: "Ogni risoluzione in questo momento di emergenza deve essere finalizzata al bene comune". I fedeli potranno seguire i festeggiamenti liturgici per Nicola di Mira tramite le dirette su Telenorba e Tivu2000