Braccialetto anti-Covid per Avsas Giovanni Paolo II

La società onlus Avsas Giovanni Paolo II di Capurso, che dà assistenza a 120 persone tra anziani e disabili, ha ideato con la collaborazione della start up Metawellness un braccialetto elettronico per i propri dipendenti ed assistiti. Il Labby Light, nel pieno rispetto della privacy, è in grado di ricostruire i contatti stretti degli utilizzatori, per evitare la nascita di focolai ed il mantenimento, tramite vibrazione, della distanza di sicurezza di un metro.L’ad di Metawellness, Antonello Barracane, ha commentato soddisfatto la realizzazione del progetto: “Una proficua collaborazione tra aziende pugliesi che dimostra ancora una volta come le varie realtà della regione siano pronte a ripartire con un occhio puntato alla sicurezza dei dipendenti, grazie alle opportunità offerte dalla moderna tecnologia che possono essere messe a disposizione di tutti", per poi parlare del successo che sta riscontrando il 'suo' Labby Light: "Non a caso il braccialetto “Labby Light” partito dalla Puglia sta raccogliendo consensi e interesse in tutta Italia e all’estero, e sono già numerosi i contatti in corso con altre realtà produttive e imprenditoriali per adottare il dispositivo già nelle prossime settimane, allo scopo di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di legge”.