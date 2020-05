Basilica S.Nicola, dal 18 maggio riapertura limitata

- Non più di 100 fedeli e ingressi differenziati per le Sante messe, nei giorni feriali e per quelle dei giorni festivi, presso la Basilica di San Nicola. Sono alcune delle principali novità contenute nel vademecum pubblicato sul sito internet della stessa, nei giorni che precedono la data della ripresa delle celebrazioni eucaristiche con il concorso di popolo, fissata per lunedì 18 maggio 2020.Una particolare attenzione sarà posta alla sanificazione del tempio romanico. Esso dovrà essere immediatamente abbandonato dai fedeli, al termine di ogni liturgia, in linea con le rigide misure contenute nel protocollo definito nelle scorse settimane fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Conferenza Episcopale italiana.