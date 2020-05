Calcio, Consiglio federale: i campionati di A B e C riprendono, stop ai Dilettanti

- Si è riunito oggi in video conferenza il Consiglio Federale. Il Presidente della Figc Gabriele Gravina ha preso importanti decisioni. I Campionati di Calcio di A B e C riprenderanno, e dovranno concludersi entro il 20 Agosto. La Coppa Italia riprenderà con le semifinali di ritorno, e terminerà con la finale.La stagione 2019/20 dovrà essere conclusa entro il 31 Agosto. Annullato il Campionato Dilettanti. Il prossimo Consiglio Federale, che si svolgerà a Giugno in una data da stabilire, deciderà in modo preciso per il Campionato Dilettanti sulle promozioni, le retrocessioni e gli eventuali ripescaggi.Anche il Campionato di Calcio Femminile riprenderà, e dovrà terminare entro il 30 Giugno. In caso di nuova sospensione dei Campionati per il Covid 19, si disputeranno in formato ridotto i play off e i play out. Abbreviati, in caso di eventuali ricorsi delle società di calcio, i gradi e i tempi della giustizia sportiva. Si andrà direttamente al Collegio di Garanzia dello Sport, e successivamente al Tar e al Consiglio di Stato. Nella stagione 2020/21, il Campionato di Serie A inizierà l’1 Settembre.