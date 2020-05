Calcio: la Scozia annulla il Campionato di Serie A

(Logo - Scozia Calcio)

E’ stato annullato il Campionato di Calcio di Serie A della Scozia per il Covid 19. Era stato sospeso a Marzo. Lo scudetto è stato assegnato al Celtic Glasgow, che è primo in classifica da solo con 80 punti. Secondo il Rangers Glasgow con 67 punti. Si sono giocate 30 giornate. Mancavano 8 giornate alla fine.Per il Celtic Glasgow è stato il nono titolo consecutivo, ed il cinquantesimo scudetto vinto nella sua storia. Retrocesso in Serie B l’Hearts. Il Governo Scozzese ha deciso in questo modo, d’accordo con la Federazione e la Lega di Serie A, perché non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare la salute di calciatori, allenatori e dipendenti delle società. Non si può giocare nemmeno a porte chiuse, per evitare i possibili contagi del Coronavirus.