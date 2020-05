Merkel-Macron: "500 mld per ricostruire Ue"

ROMA - Intesa tra Berlino e Parigi sul piano di ricostruzione per l'Europa dopo la crisi da 500 miliardi di euro. A riportalo la Dpa, anticipando l'esito della videoconferenza fra la cancelliera tedescae il presidente francesesono d'accordo "su un piano temporaneo da 500 miliardi di euro che vengano dalle spese del bilancio dell'Ue, quindi non prestiti, a disposizione delle regioni e dei settori più colpiti dalla pandemia", ha detto Merkel dopo il vertice in videoconferenza con Emmanuel Macron.Ildeve dare un contributo decisivo perché l'Europa "esca rafforzata e solidale dalla crisi del coronavirus". Lo ha detto Angela Merkel a Berlino."Quanto appena dichiarato da Macron e da Merkel - spiega in una nota- rappresenta un buon passo in avanti che va nella direzione sin dall'inizio auspicata dall'Italia per una risposta comune ambiziosa alla pandemia. Una dimensione di 500 miliardi di euro di soli trasferimenti è senz'altro un buon punto di partenza, ed è comunque una dotazione di sussidi che si avvicina a quanto richiesto di recente dall'Italia e da altri partner. Da questa somma si può partire per rendere ancora più consistente il Recovery Fund, nel quadro del budget europeo".