Calzedonia, un'emozione chiamata estate

Dagli evergreen slip con laccetti ai più updated modelli brasiliana con taglio a V frontale e sgambatura alta in stile 80's, molto femminile, al più più girly slip con doppia balzina. Una tendenza esplosa nelle ultime stagioni, che ha contagiato in breve tempo persino le fedelissime del due pezzi, i one-piece swimsuit proposti da Calzedonia per l’estate 2020 sono tutti da collezionare.



Il motivo? Sono sofisticati ed eleganti e modellano alla perfezione la silhouette. Non ultimo sono davvero versatili e cool, e non solo in spiaggia. Basta abbinarli ad una maxi-gonna o ad uno shorts in denim a vita alta ed ecco il look perfetto per l'aperitivo in spiaggia al tramonto.



Dal sapore young il costume intero motivo microstripes senza ferretto, con spalline sottili e dettagli fiocco e nappine sulle spalle, che ne permette la regolazione e l'incrocio sulla schiena. Il tessuto è un particolare piquet stampato su texture leggermente mossa e la scollatura è sobriamente evidenziata da dettaglio a V. Una particolare lavorazione punto cavallo disegna i profili della scollatura.



Non mancano le proposte più charmant. Molto sensuale il modello intero con slip a vita alta e fasce plissettate che salgono a coprire il seno e scendono sinuose lungo la schiena.



Per le più energiche e fashioniste si fanno spazio le proposte junge print. Disponibile sia nella versione bikini che nella variante one-piece con scollatura a goccia, la tendenza safari è tra i grandi protagonisti della stagione. Dal sapore esotico, la stampa inca proposta su un bikini triangolo con slip a laccetti ci riporta alla mente terre e popoli lontani.



Il bikini Federica illumina l’estate targata Calzedonia. Fili lurex abbinati a nuance che ricordano i colori della terra fanno di questo modello un vero must have per l’estate 2020 che metterà in risalto la tintarella tanto desiderata. Tra i modelli più cool della collezione, che rispecchia perfettamente il carattere glamour ma allo stesso tempo molto ricercato del marchio Calzedonia, il modello Elena. Dal taglio ‘70, nel più classico ma intramontabile bianco, con dettagli cerchi in legno, questo bikini coniuga il gusto retro della sua parte bassa alla modernità del top per un mix imperdibile.



Per la collezione Beachwear 2020 il brand sceglie ancora una volta di proporre modelli pensati per la famiglia, suggerendo modelli mini-me che avvicineranno anche le più piccole alla scoperta del mondo fashion.



Un modo nuovo di comunicare, quello cheha scelto già a partire dalla stagione PE20 e che prosegue ora con la collezione Mare: uno racconto che punta sull'emozione delle immagini. Il beachwear Calzedonia dell’estate 2020 è presentato attraverso una narrazione spontanea e coinvolgente, ricca di atmosfera.L’obiettivo esperto di Ben Watts è riuscito a catturare e raccontare delle storie vere, traducendole in frames autentici, essenziali ma allo stesso tempo caratterizzati da naturalezza e spontaneità. Negli scatti del fotografo inglese ritroviamo tutte le immagini e le sensazioni che l’estate porta con sé.Sono i panorami suggestivi del Sud Africa a fare da cornice a questo racconto disinvolto e sincero. Un linguaggio positivo, diretto e personale che permetterà di vivere più da vicino l’estate firmata Calzedonia. Le proposte beachwear ripercorrono le tendenze moda di stagione: shape dal sapore vintage, stampe inca, le intramontabili righe, le stampe micro-floreali e molto altro ancora.Primo grande tema a fare rotta sulle spiagge 2020:L’effetto stropicciato dona a questi modelli, proposti in plain colours molto vivaci ma anche micro-flower print, un appeal molto cool. Disponibili nelle varianti triangolo semplice, fascia, triangolo imbottito e push up con incrocio, si adattano perfettamente alle diverse esigenze e gusti facendo sentire ogni donna perfettamente a proprio agio. Per creare combinazioni sempre nuove, Calzedonia suggerisce diverse alternative anche per le parti basse.