Carpi in B? Il Bari alza la voce

Non si è fatta attendere la reazione della SSC Bari, a seguito della votazione a maggioranza espressa dall'Assemblea di Lega Pro che si è favorevolmente espressa sulla proposta della media punti quale parametro di valutazione del merito sportivo, bocciando la disputa degli spareggi promozione per la definizione della quarta squadra da promuovere in B assieme alle prime classificate dei 3 gironi della C 2019-20.Nella serata di giovedì 7 maggio, a stretto giro dalla votazione che, conti alla mano, promuove il Carpi, un duro comunicato è stato diffuso dalla Società biancorossa. Nello stesso, il presidente Luigi De Laurentiis, nel ritenere inaccettabile il criterio della media punti, farà ricorso in tutte le sedi legali per sostenere le proprie ragioni contro questo provvedimento.Esso, pur ancora associato ad una proposta che sarà prossimamente vagliata dal Consiglio federale, non tiene conto del numero di gare disputate dal Bari e che è di gran lunga superiore a quelle disputate dal Carpi. Quest'ultima, potenzialmente promossa sulla base della media punti, rientra fra quelle compagini che hanno dovuto interrompere da febbraio il proprio campionato per l'emergenza virologica nel Nord Italia.In attesa di ulteriori sviluppi, la tifoseria biancorossa è insorta su Facebook, chiedendo a gran voce sia la disputa dei playoff che un passo di lato del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.