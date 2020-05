Cdm, Fitto: "Lo hanno ribattezzato Decreto Rilancio... finirà oggi la telenovela?"

ROMA - “Lo hanno ribattezzato Decreto Rilancio perché continuare a chiamarlo Decreto Aprile a metà maggio faceva o ridere o arrabbiare molto! Sono giorni e giorni che vengono annunciati i 55 miliardi per la vera ripartenza della FASE 2. Fra poco si riunisce il Consiglio dei Ministri che dovrebbe, si spera, approvare il provvedimento… ma intanto ci sono milioni di italiani che sono fermi alla FASE 1 che non hanno mai ricevuto i primi 600 euro di bonus, non gli ulteriori 800". Così in una nota il co-presidente del gruppo europeo ECR-FdI,"Ci sono - prosegue Fitto -, solo per fare un esempio, 35 mila avvocati italiani che non hanno visto neppure 1 centesimo del primo bonus… altro che secondo! E c’è l’80% degli italiani che non ha ricevuto nessuna indennità di Cassa Integrazione né ordinaria, né in deroga. E i finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato fino a 25mila euro sono stati un flop.“Gli italiani hanno bisogno di risposte concrete e risorse immediate… non di telenovele infinite”, conclude Fitto.