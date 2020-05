Chadia Rodriguez e Federica Carta: ''Bella così è il nostro urlo contro la violenza sulle donne''

La cover del singolo 'Bella così' con Federica Carta

S'intitola(Sony Music Italy) ed è il nuovo singolo diIl brano, prodotto da Big Fish, è già disponibile in presave e dal 22 maggio sarà in rotazione in tutte le radio italiane.“Bella così” è il cuore di un progetto contro la violenza sulle donne, il cyberbullismo e il body shaming, in cui Chadia ha coinvolto donne con storie complesse e diverse tra loro, che rappresentano la femminilità a 360 gradi. “Bella così” lancia un messaggio di forza e orgoglio alle donne, per farle sentire a proprio agio con se stesse e con il proprio corpo, ciascuna nei propri pregi e nei propri difetti.Questo brano ripercorre i tratti di Chadia, la scrittura, i testi espliciti e diretti che danno spazio ad argomenti che da sempre ritiene importanti e che la riguardano in prima persona. Alla sua voce si aggiunge quella di Federica Carta, in un intreccio di sonorità e personalità che sprigiona forza unendosi sul beat di Big Fish.In questi giorni l’artista ha anche pubblicato le anteprime di tre racconti di donne: Greta, Melissa e Stefania, ognuna diversa dall’altra ma accomunate dal fatto di essere state vittime di violenza fisica o psicologica. Nelle prossime settimane le interviste verranno pubblicate integralmente sui profili social di Chadia, con lo scopo di far conoscere le singole storie di queste donne in rappresentanza di tutte quelle che sono ancora oggi vittime.Chadia Rodriguez conta oltre 100 live in tutta Italia e il successo dell'EP di esordio “Avere 20 Anni” che l'ha consacrata come la rapper numero #1 nella scena femminile italiana, superando i 100 milioni di stream tra Spotify e YouTube.Nata in Spagna da genitori marocchini, si è distinta nel filone della trap italiana, portando un tocco di femminilità ma senza rinunciare all’impetuosità espressiva che caratterizza questo genere e ha colpito tutti per i suoi testi e la sua attitudine sfrontata e sessualmente esplicita che contraddistingue le sue colleghe d'oltreoceano, cosa tutt’ora assai rara in Italia, facendole andare a segno ogni singolo. La pubblicazione dell’ultimo singolo “Bella così” arriva dopo l’uscita di “La voce di Chadia”, singolo dal testo intenso e diretto, che rispecchia lo stile della rapper con rime serrate e parole dal sapore di rivalsa. Il video del brano è stato girato sul set di Narcos Messico.