Ciclismo: Nibali si ritira nel 2021?

Nel 2021 parteciperò alle Olimpiadi di Tokyo in Giappone, poi potrei decidere di ritirarmi. Inoltre in questa stagione non parteciperò al Tour de France, e alle corse Classiche del Nord Europa”. Nibali presto riprenderà ad allenarsi in modo intenso con sicurezza, per evitare i rischi dei contagi del Covid 19. E’ certamente uno dei migliori ciclisti italiani, noto per la sua grande velocità e personalità, nelle corse di questo importante sport.

Vincenzo Nibali potrebbe ritirarsi dal ciclismo nel 2021. Ha dichiarato:”Prima di una mia possibile conclusione della mia carriera nel 2021, parteciperò a delle importanti corse di ciclismo. Correrò nel 2020 la Milano-Sanremo l’8 Agosto, la Tirreno-Adriatico dal 7 al 14 Settembre, il Mondiale il 27 Settembre, e il Giro d’Italia dal 3 al 20 Ottobre.