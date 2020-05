Lega Calcio, Serie A: stabilite le nuove linee guida per gli stadi

Stabilite dalla Lega Calcio Serie A, le nuove linee guida per le partite e gli stadi. Lo stadio sarà diviso in area tecnica, spalti e area esterna. Ci saranno in totale 300 persone, 100 per ogni zona con 4 raccattapalle, 10 giornalisti, e 10 steward. Le squadre arriveranno stadio con mezzi di trasporto diversi, e in orari diversi rispetto ad arbitri e guardalinee. All’ingresso in campo, ogni squadra dovrà evitare le strette di mano e le foto. Gli spogliatoi dovranno essere igienizzati.Non saranno consentite le riprese tv negli spogliatoi. Per le interviste post partita, ci sarà una distanza di un metro e mezzo tra calciatori e giornalisti. La conferenza stampa, dovrà avvenire con domande che saranno fatte, o via Skype, o su Watsupp. I tesserati in campo e fuori campo, avranno una bottiglia d’acqua personalizzata. Dopo la partita, nessuno potrà avvicinarsi agli spogliatoi di arbitri e guardalinee. In campo durante le partite, i calciatori non potranno protestare.