Covid-19, tennis: annullato il torneo di Manerbio

Annullato il torneo di tennis maschile di Manerbio in provincia di Brescia in Lombardia per il Covid 19. Si doveva disputare ad Agosto. Il direttore del Comitato Organizzatore Gianni Saldini ha dichiarato:” Abbiamo aspettato diversi mesi prima di decidere per la cancellazione di questo evento.La situazione sanitaria del Covid 19 non ci dà alternative. Non ci sono le garanzie né per giocare a porte chiuse, e nemmeno per garantire la sicurezza di tennisti, allenatori e giornalisti”. Manerbio ha dodicimila abitanti. Il torneo nel 2019 fu vinto da Federico Gaio, che superò in finale Paolo Lorenzi. Finora questo torneo, prima dello stop previsto per questa stagione, si era sempre disputato da 42 anni. Il torneo di Manerbio si giocherà nel 2021, l’anno prossimo.