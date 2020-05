Coronavirus, Comandè: Immuni è sistema allerta che non lede diritti

- Dopo giorni in cui "facili profeti hanno straparlato sui giornali, cio' che si legge e' in linea con quanto da sempre e' stato predicato, e che sostanzialmente e' stato confermato nei minimi dettagli da parte dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali". A poche ore dal decreto del Consiglio dei ministri che ufficializza la app 'Immuni', il professor Giovanni Comande', membro della Task force Tecnologie anti Covid-19, responsabile della valutazione privacy del software, non nasconde la sua soddisfazione e si toglie, in una dichiarazione all'agenzia Dire, un sassolino dalla scarpa pensando a chi "se avesse letto i documenti avrebbe evitato di perder tempo e di confondere gli italiani, che e' la cosa piu' grave"."In queste settimane - aggiunge il professore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - del diritto della protezione dei dati personali si e' parlato come di un diritto vassallo che deve essere sottomesso alla salute e ad altri diritti. Io lo intendo come un diritto umile, nel senso che non pretende priorita', ma che serve a garantire gli altri diritti ed e' per questo ineliminabile. Con la Task forcesiamo riusciti a far passare un criterio molto semplice: la salute e' tutelata attraverso la privacy e quindi ci si puo' fidare. La app e' impregnata di solidarieta', e' sicura e potra' aiutarci"."Per come la vedo io- puntualizza infine l'esperto- anche l'uso dell'espressione contact tracing se si seguono le indicazioni del Comitato europeo dei Garanti privacy e' fuorviante: dovremmo parlare di un sistema di allerta delle persone che possano essere entrate in contatto con il virus. Tutto il resto segue. Il contact tracing evoca tutt'altro".