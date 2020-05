Coronavirus: M5s contro la sanità lombarda, insorge l'opposizione

ROMA - Stop della seduta alla Camera per le ripetute proteste dell'opposizione durante l'intervento del deputato M5sche ha attaccato aspramente la sanità lombarda. Le opposizioni hanno risposto a Ricciardi al centro degli interventi in Aula degli esponenti di centrodestra, inclusache ha parlato didella maggioranza. Ricciardi, attaccando le opposizioni, ha sostenuto che chi attacca il governo sulle misure anti-Covid "propone modello il Lombardia".Veementi proteste si sono alzate dai banchi del centrodestra maha insistito: "Lei, signor Presidente del Consiglio, doveva fare come, che in conferenza stampa si presentava puntuale, e annunciava un ospedale per il quale hanno speso 21 milioni per 25 pazienti". Un attacco frontale che però non è piaciuto neanche a tutti i parlamentari M5S tra i quali qualcuno parla di "toni eccessivi" da parte di Ricciardi.All'accusa della leader di FdI replica il premier. "Ciascun parlamentare esprime le proprie opinioni. Non è mai accaduto che a me fosse consegnato un intervento ma dire che io abbia condiviso o istigato, è una cosa che si commenta da sé", ha sostenuto Conte mentre lascia l'Aula della Camera, sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni.