Costa Crociere alla scoperta dell'Italia

La compagnia di crociera italiana Costa Crociera, nel seguire l'evolversi del coronavirus, sta pensando a mettere a punto dei pacchetti viaggio 'Made in Italy', che porterebbero i turisti alla scoperta delle bellezze italiche con 5 soluzioni: “Perle d’Italia” (quattro giorni da Savona a Civitavecchia e Palermo, con rientro a Savona), “L’Italia dal sacro al profano” (cinque giorni, stesso itinerario del “Perle d’Italia” ma con un giorno in più a Civitavecchia), “I sorprendenti tesori italiani” (cinque giorni, come sopra, un giorno in più a Palermo) e “Le perle del Mezzogiorno italiano” (quattro giorni, partenza da Civitavecchia, scali a Napoli, Palermo e Cagliari).L'intenzione della compagnia sarebbe quello di ripartire ad agosto, ma per far ciò vuol capire come reagirebbero i turisti alle soluzioni, non ancora in vendita, su citate.