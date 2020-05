Nubifragio su Milano: esonda il Seveso

MILANO - Un forte nubifragio ha colpito la città di Milano, facendo esondare nella notte il fiume, mentre ilè ai livelli di guardia: allagamenti e blackout in diversi quartieri, in particolare a Niguarda, con inevitabili forti disagi per la circolazione e i trasporti pubblici., ha scritto in un post su Facebook l’assessore alla Mobilità e ai Lavori Pubblici del Comune di Milano,, per poi aggiornare: “Seveso e Lambro ore 6.00 Continua a piovere molto e esondazione ancora in corso ormai da due ore. Salito anche il Lambro vicino a esondazione”., ha postato invece su Twitterconsigliere del Municipio 2 di Milano.Secondo l', per le conseguenze del maltempo, in particolare sulla linea metropolitana, i treni sono sostituiti da bus nelle tratte Famagosta-Assago e Famagosta-Abbiategrasso.