Covid-19, scherma: la Federazione stanzia un Milione e 860 mila Euro per società e atleti

I costi di riaffiliazione diminuiranno da 250 Euro a 5 Euro per la stagione 2020/21. Gli arbitri e i tecnici per tesserarsi, pagheranno 5 Euro, invece di 40 Euro. I dirigenti pagheranno 20 Euro, invece di 48 Euro. Gli atleti riceveranno 160 mila Euro. Il presidente della FIS, la Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, ha dichiarato: ”Abbiamo approvato aiuti economici importanti, per aiutare società e atleti, in un periodo difficile per il Covid 19”.

La Federazione Scherma darà un contributo di un milione e 860 mila Euro per aiutare le società e gli atleti a superare l’emergenza Coronavirus. Lo ha deciso il Consiglio Federale. Alle società sarà distribuito in due rate, una alla fine di Maggio e l’altra a Settembre, il contributo 2020 di 500 mila Euro. Inoltre sarà dato un contributo straordinario a ogni società che si affilierà alla Federazione per la prossima stagione, e un contributo per il numero di atleti tesserati in questa stagione, che si tessereranno di nuovo entro il 30 Novembre 2020.