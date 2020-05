Tennis: il torneo del Roland Garros si svolgerà dal 20 Settembre

Giudicelli ha dichiarato:”Si giocherà a porte chiuse, in questo modo sarà tutelata la salute di tennisti, tenniste allenatori, allenatrici e giornalisti.





Saranno salvaguardati i diritti televisivi. Spostare l’inizio di questo torneo dalla fine di Maggio al 20 settembre, è stata una scelta ponderata”. Gli organizzatori del Roland Garros hanno rimborsato i biglietti agli spettatori che li avevano già acquistati. Il Roland Garros è certamente uno degli eventi sportivi più importanti in Francia. In questa stagione verranno a mancare gli incassi ai botteghini per il Covid 19, ma l’importante è limitare in modo notevole i contagi del Coronavirus, finchè non si riuscirà a trovare il vaccino.

Nuova data per il torneo di tennis maschile e femminile del Roland Garros di Parigi in Francia. Sarà recuperato il 20 Settembre. Lo ha comunicato il presidente della Federazione Tennis Francese Bernard Giudicelli. Si doveva disputare a fine Maggio, ma non sarà possibile giocare in questo periodo per l’emergenza Coronavirus.