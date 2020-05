Covid-19, tennis: annullati gli internazionali di Imola

Annullati gli Internazionali di Imola di tennis femminile per il Covid 19. Si dovevano svolgere dal 13 al 19 Luglio. Sarebbe stata la diciassettesima edizione. Il direttore del Comitato Organizzatore Massimiliano Narducci ha dichiarato:” Non ci sono le condizioni per tutelare la salute di tenniste, allenatori e giornalisti. Dispiace ma non ci sono alternative all’annullamento di questo evento.Il Covid 19 ha bloccato tutto e non è possibile fino a Luglio sapere se l’emergenza sanitaria sarà superata o quasi terminata. Questo non ci permette di procedere con l’organizzazione degli Internazionali d’Italia”. Non è possibile giocare nemmeno a porte chiuse. Annullato anche l’Open di tennis maschile che si doveva disputare sempre a Imola dal 18 al 25 Luglio. I due eventi si svolgeranno a Luglio 2021 quando ci sarà il vaccino e tutto sarà ritornato alla normalità.