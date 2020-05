Dal 18 maggio Messe con il popolo

Da lunedì 18 maggio 2020, i fedeli potranno tornare nelle chiese per assistere alle celebrazioni liturgiche. E' quanto ufficializzato nel protocollo firmato nella mattinata di giovedì 7 maggio a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, dal Presidente della Conferenza Episcopale italiana Card. Gualtiero Bassetti e dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.Fra le prime disposizioni contenute nel protocollo e indicate dal Comitato Tecnico-Scientifico in merito alle misure Anti-Covid19, si dovrà presenziare alle Sante Messe con la mascherina. Inoltre, non verrà definito alcun limite di capienza e ai parroci spetterà dover applicare le distanze sia lateralmente che frontalmente.