Dl Rilancio, Pagano (Pd): "Su Taranto i 5Stelle chiedano conto al loro Sottosegretario"

ROMA - “Sulle misure per Taranto, assisto sgomento al tentativo di rimpallo dei colleghi pentastellati sui presunti contrasti tra i Ministri Gualtieri e De Micheli sulle misure per Taranto. La Ministra De Micheli ha predisposto i provvedimenti normativi, si è occupata di trovarne le Risorse e di chiedere di inserirli nel “Decreto Rilancio”. Il Ministro Gualtieri ha compiuto tutte le verifiche del caso ed ha confermato quanto predisposto dal MIT."Lo dichiara, deputato Pd e membro della Commissione Bilancio della Camera.“Vianello, Cassese ed Ermellino dovrebbero spogliarsi della loro finta innocenza e dire ai tarantini la verità dei fatti: ossia che “la manina” di cui parlano appartiene probabilmente ad un loro collega di Movimento. Piuttosto che rendersi autori di questi giochetti, dovrebbero alzare il telefono e chiedere risposte al Sottosegretario di Stato che ha le deleghe alla Programmazione economica e agli investimenti, tarantino e 5stelle, che inspiegabilmente chiede di attendere per inserire queste risorse nel CIS di Taranto che al momento non mi pare abbia brillato per celerità nell’esecuzione degli interventi. Peraltro, da modesto conoscitore di diritto pubblico, mi permetto di rilevare che anche l’ipotetico inserimento di queste risorse nel CIS presupporrebbe una norma specifica. Ma perché attendere ancora per realizzare progetti che sono già pronti per essere realizzati? Perché perdere tempo in incomprensibili rinvii che non hanno alcun senso logico? Sono certo - continua Pagano - che dopo un breve confronto con lui, riuscirebbero a schiarirsi le idee.E ovviamente, siccome mi hanno insegnato anche a fare buon viso a cattivo gioco, sono disponibile pure a riconoscere in anticipo di essermi sbagliato, laddove le mie informazioni dovessero rivelarsi un semplice chiacchiericcio e lo stesso sottosegretario Turco si affiancasse ai Ministri Gualtieri e De Micheli nel tagliare questo importante traguardo per Taranto.”“Tante volte abbiamo mancato l’appuntamento con il bene di Taranto, ma questa volta il PD è tutto unito per fare qualcosa di utile per la Città. Ciò che fa più rabbia è vedere queste impietose giravolte mentre i tarantini aspettano risposte.”