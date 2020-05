ROMA - In questo weekend, a Roma, si temono assembramenti e ci si prepara quindi a controlli su spiagge e luoghi della movida. Le forze dell'ordine e la polizia locale hanno deciso di potenziare le pattuglie in alcune aree della Capitale, anche sulle strade in uscita dalla città. Molti potrebbero approfittarne per riaprire le seconde case o per far rientro nel proprio domicilio.