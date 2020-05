Lega Puglia: Emiliano tace sulla scarcerazione dei boss

"Il Presidente della Regione, ed ex pm, Michele Emiliano non ha nulla da dire sulla scarcerazione dei pregiudicati che hanno lasciato il carcere nei giorni scorsi, ottenendo gli arresti domiciliari, tra cui un boss di Trani? Questo è uno schiaffo del Governo Conte ad anni di lotta alla criminalità al sud ed in Puglia, rispetto al quale non si può e non si deve tacere! Sacrifici per gli italiani, agevolazioni per i criminali, ciò è intollerabile".Tanto dichiarano i parlamentari pugliesi