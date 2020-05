FdI: “Emiliano sgombri il campo da ogni dubbio di questione morale in Puglia”

La richiesta di trasparenza e legittimità dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia“I risvolti penali che vedono coinvolti il commissario del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, Alfredo Borzillo, e il direttore di InnovaPuglia, Alessandro Di Bello, non ci interessano. Siamo garantisti sempre, non a seconda della posizione politica. Anzi, speriamo che si faccia in fretta e che emerga al più presto la verità dei fatti, non solo quella giudiziaria.Ma i risvolti politico-amministrativi ci interessano. E ultimamente sono diversi i riflettori che si accendono su quella che appare complessivamente una malsana gestione riconducibile all’Amministrazione regionale. Pensiamo all’inchiesta della Procura di Foggia su presunti appalti truccati, alle procedure illegali per le assunzioni alla Sanitaservice di Taranto, tutta l’attività irregolare ed illegittima del commissario dell’Agenzia del Lavoro (ARPAL)… ma anche a tutte le operazioni politiche di acquisizione di consenso in cambio di questa o quella poltrona, ‘uccelli migratori’ che hanno affollato il cielo di questa legislatura. Certo è una sensazione… è quello che appare, ora senza voler disturbare la moglie di Cesare (che deve essere al di sopra di ogni sospetto anche se colpevole) una domanda ai colleghi di centrosinistra, che indirettamente sostengono tutte le azioni del presidente Emiliano, la torniamo a fare: non avvertite anche voi quella ‘questione morale’ che il compianto Berlinguer ha sollevato per denunciare proprio la malsana gestione politica di certi sistemi politici?”.