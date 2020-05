Puglia: lettera dei consiglieri FdI al presidente Loizzo per il rispetto delle loro prerogative e dell'istituzione

BARI - Questa mattina i consiglieri di Fratelli d'Italia Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo hanno inviato via pec una lettera al presidente Mario Loizzo per il rispetto delle loro prerogative di rappresentanti eletti dal popolo, e dell'istituzione nel suo complesso, per ottenere delle risposte ai numerosi interrogativi sollevati da almeno due mesi, senza ottenere alcun riscontro. "Nonostante si tratti di una vicenda dall'enorme portata per la comunità, e sulla quale va garantita la massima trasparenza e il dovuto rigore - dichiarano i consiglieri FdI -, l'acquisto di mascherine e Dispositivi di Protezione Individuali dalla Cina, dopo lo show ad uso e consumo dei media all'arrivo in aeroporto, è stato blindato nel più fitto mistero, e a nulla sono valse le numerose sollecitazioni in merito a troppi aspetti che vanno invece chiariti, per rispetto degli operatori sanitari, dei cittadini, dei malati e dei morti di Covid-19 nella nostra regione, e dei contribuenti pugliesi. Confidiamo quindi nel valore e nella dignità del presidente Loizzo, per garantire ancora una corretta considerazione dell'istituzione e del confronto democratico, essenziale in democrazia, e risposte alle questioni da noi sollevate, da noi ritenuta doverosa e necessaria. Altrimenti non ci resterà che ricorrere alla magistratura, una sconfitta della politica ma l'unica strada percorribile alla ricerca di verità e trasparenza, finora ostinatamente negate”.