Fellaini in soccorso dello Standard Liegi

- Il centrocampista Fellaini non ha dimenticato il suo passato nello Standard Liegi, così è intervenuto in aiuto del suo vecchio club, che si trova in crisi finanziaria, prestandogli 3 mln di euro. Anche Witsel è intervenuto alla causa, prestando al club les rouches 1,5 milioni per cercare così, con l'intervento di altri finanziatori, di far ottenere allo Standard l'autorizzazione della Federcalcio belga a discutere il campionato della massima serie, allontanando così lo spettro della retrocessione.