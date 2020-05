Gazzetta del Mezzogiorno, Laricchia (M5S): “Ci stiamo attivando per un tavolo per arrivare a una soluzione”

“La Gazzetta del Mezzogiorno fa parte del patrimonio storico della Puglia e del Mezzogiorno, ed è una delle realtà editoriali e giornalistiche più importanti del Sud. Per questo riteniamo che la Regione abbia il dovere di intervenire tempestivamente ed essere parte attiva per la salvaguardia dei livelli occupazionali e il rilancio del Gruppo editoriale, dopo la volontà manifestata dall’editore di mettere in liquidazione la società editrice Edisud”.Lo dichiara la consigliera del M5S, che ha depositato un richiesta di audizione urgente in Commissione Lavoro del Presidente della Task Force regionale, dei segretari generali pugliesi di Cgil, Cisl e Uil, del presidente dell’Assostampa Pugliae dieditore della Edisud.“Chiediamo al presidente Santorsola di integrare l’Ordine del Giorno della VI Commissione già convocata per mercoledì 13 maggio, con l’audizione che abbiamo richiesto in merito alla necessità di convocare la task force regionale per la salvaguardia dei livelli occupazionali e di impegnare la Regione ad essere parte attiva per l’individuazione di una cordata di imprenditori che possano rilevare la società e provvedere suo rilancio. Vogliamo capire anche la posizione della proprietà sul prosieguo delle attività e sui lavoratori. Le parole non bastano, servono i fattiper questo come MoVimento 5 Stelle a livello regionale ci stiamo attivando per un tavolo di concertazione per far dialogare gli imprenditori e arrivare a una soluzione. Nel frattempo auspichiamo che Emiliano si svegli. Fino ad ora, a parte lo scaricabarile sul Governo, abbiamo visto poco e niente”.