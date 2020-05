Il Dipartimento Jonico dell’Università di Bari in piena attività nonostante l’emergenza Covid 19

TARANTO - Con la seduta del 6 maggio 2020 si è conclusa la sessione di laurea straordinaria per i candidati dei vari Corsi di studio del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, unico Dipartimento dell’Università di Bari “Aldo Moro” con sede a Taranto, diretto dal Prof. Riccardo Pagano.Da quando, il 5 marzo scorso, tutte le Università e le Scuole italiane sono state chiuse a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, l’attività didattica è proseguita incessantemente in modalità telematica: lezioni, esami di profitto, esame finale del dottorato di ricerca, e da ultimo, anche gli esami di laurea. Complessivamente, sono stati ben 83 i candidati dei Corsi di studio del Dipartimento che hanno conseguito nei giorni scorsi la laurea discutendo la tesi a distanza. Diversi gli studenti che si sono particolarmente distinti, conseguendo la laurea a pieni voti. Tutto si è svolto regolarmente e senza alcuna difficoltà, ed è stato particolarmente importante assicurare la possibilità di concludere nei tempi previsti il percorso di studi, così da non precludere ai neolaureati alcuna possibilità lavorativa o l’inizio del periodo di praticantato, finalizzato alla partecipazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense o di commercialista. Anche l’attività amministrativa, svolta negli ultimi due mesi quasi esclusivamente in modalità ‘smart working’, non ha subito rallentamenti.Intanto, il Dipartimento Jonico si appresta a presentare la sua ricca e articolata offerta formativa per l’anno accademico 2020/21 che comprenderà: il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e il Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche per l’Immigrazione, i Diritti umani e l’Interculturalità (coordinati dalla Prof.ssa Pamela Martino); il Corso di Laurea triennale in Economia e Amministrazione delle Aziende e il Corso di Laurea magistrale in Strategie d’impresa e Management (coordinati dal Prof. Giuseppe Tassielli); il Corso di Laurea triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime, in convenzione con la Scuola Sottufficiali della Marina Militare, aperto anche ai civili, e il Corso di Laurea magistrale in Scienze Strategiche Marittimo-Portuali, in collaborazione con il Politecnico di Bari (coordinati dalla Prof.ssa Laura Tafaro).A completare l’offerta formativa, i corsi di studio post laurea: il Dottorato di Ricerca in “Diritti, Economie e Culture del Mediterraneo” (coordinato dal Prof. Paolo Pardolesi e attualmente frequentato da circa una quarantina di dottorandi), il Master in “Diritto e Tecnica Doganale e del Commercio Internazionale”; il Master in “Finanza ed Ordinamento degli Enti territoriali”; nonché i Master in “Alta Direzione” (coordinato dal Prof. Bruno Notarnicola, già direttore del DJSGE), “Assistenza infermieristica in emergenza e urgenza” e “Cura critica dell'unità infermieristica”, svolti in collaborazione con la “Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti” di Taranto. Altri Master sono in programmazione.Molteplici i tirocini formativi attivati dal Dipartimento Jonico con enti locali, uffici giudiziari, aziende del territorio jonico e studi professionali, così da creare un ponte con il mondo del lavoro e delle professioni. Inoltre, il Dipartimento collabora con molte scuole di Taranto e provincia per l’ex Alternanza scuola/lavoro.Tre le sedi del Dipartimento: Via Duomo 259 (Giurisprudenza, Scienze Giuridiche dell’Immigrazione e Scienze Strategiche Marittimo-Portuali); Via Lago Maggiore ang. Via Ancona (Economia e Amministrazione delle Aziende e Strategie d’impresa e Management); Largo Bezzi 1, San Vito (Scienze e Gestione delle Attività Marittime). Così in una nota il, Delegato alla Comunicazione del Dipartimento Jonico.