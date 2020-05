Iravox torna con il nuovo singolo 'Gocce di Speranza': ''Il mio inno al coraggio per rialzarci e combattere''

Torna sulla scena musicale la cantautrice milanese Lorena Asaro, in arte Iravox, che insieme ad Alessandro De Simone e il produttore Danilo Bajocchi si uniscono per dare vita al singolonato durante i giorni di emergenza COVID-19, con l'intento di portare a tutti un accorato messaggio di solidarietà ed unione.Durante i vari flash-mob che si sono susseguiti in Italia e nel mondo nei giorni di lockdown Coronavirus, Alessandro De Simone decide di fare un concerto, esibendosi chitarra acustica e voce, dal suo balcone di casa a Milano. Sull'onda di questa bellissima esperienza, i tre artisti decidono di unire le loro voci ed intrecciare le note in un brano di grande suggestione e pathos, ma anche carico di grinta e positività. Il brano ha emozionato gli ascoltatori anche grazie al sorprendente connubio vocale di Iravox e De Simone, che avevano già collaborato e realizzato il singolo Senza Limite con l'conica Viola Valentino, singolo prodotto ed arrangiato da Danilo Bajocchi che è anche co-autore e arrangiatore di Gocce di Speranza.Gocce di speranza è un brano diverso dai precedenti perché si sente molto la mano del co-autore Alessandro De Simone, che predilige le sonorità acustiche.Comunque, io amo diversi generi musicali e ogni mio singolo sviluppa un concept ed è un mondo musicale a sé stante. Una volta occhieggio al rock, un’altra occhieggio al punk, a tratti permeo il tutto con tanta elettronica, altre volte l’elettronica finisce in secondo piano e fa solo da sfondo.Collaborare con Alessandro De Simone è sempre un immenso piacere, dato che questo talentuoso cantautore, compositore ed autore milanese, riesce sempre a sorprenderci per la sua incredibile capacità di arrivare al cuore della gente, sia per le evidenti qualità compositive, sia per le sue eccezionali doti vocali.La timbrica vocale di De Simone, a parte essere unica, si sposa perfettamente con la mia e produce un intreccio vocale davvero emozionante. In tutto questo non dimentichiamoci Danilo Bajocchi, il nostro fondamentale terzo uomo, che compone insieme a noi e arrangia in maniera unica i nostri brani. Tornando ad Alessandro, direi che la nostra proficua collaborazione andrà avanti ancora per molto. Con lui, io ed il maestro Bajocchi, abbiamo scritto ed arrangiato altri pezzi molto originali, sia da proporre ad altri artisti, sia da interpretare in prima persona. Non c’è due senza tre: dopo Senza Limiti, l’accorato duetto Iravox-Viola Valentino e la bellissima e commovente Gocce di speranza, io, Alessandro De Simone e Danilo Bajocchi, sicuramente, lavoreremo presto ad un nuovo duetto e io non vedo l’ora!Esatto. L’album, dal titolo Controluce, raccoglierà tutti i singoli del progetto Iravox, la cui uscita è prevista in autunno e sarà un lavoro artistico molto eclettico e vario.Conterrà brani elettro-pop, rock e brani quasi interamente acustici e brani “dark” che strizzano l’occhio alla New Wave inglese post-punk. Ci saranno anche brani intrisi di groove Dubstep o di chitarre funky. Insomma, sarà una raccolta estremamente poliedrica che spazia tra mood differenti.L’apporto creativo di Danilo Bajocchi è sempre fondamentale. Riesce ad arrangiare le mie canzoni, trovando ogni volta una chiave di lettura che le rende uniche nel panorama della musica italiana. Danilo, fra le tante cose, è un polistrumentista estremamente fantasioso, creativo e personale. Senza il suo apporto creativo, il sound Electro-Pop (a volte Electro-Wave) del progetto Iravox non esisterebbe. Anche a livello compositivo, Bajocchi mi consiglia e mi induce ad apportare modifiche che migliorano quasi sempre i miei brani, rendendoli efficaci.Tutte le emozioni contrastanti che abbiamo vissuto in questo particolare momento storico sono confluite in questo video. In molti lo hanno definito “struggente” e “ commovente”. Pur avendolo ideato e montato io, non riesco mai a riguardarlo, senza che ogni volta mi scappi la “lacrimuccia”. Dentro ci ho buttato le gocce di violenza, la desolazione e la tristezza nel vedere le nostre stupende città piegate e deserte. Ci ho messo le immagini strazianti dei malati che arrivano al Pronto Soccorso. Ci ho messo le gocce di coscienza mostrando medici, infermieri, forze dell’ordine e coloro che hanno continuato a combattere questa guerra al coronavirus in prima linea.Io e Danilo Bajocchi stiamo ultimando Piccole donne remix dalle sonorità sicuramente più “dark”. Sarà un remix molto moderno, mitteleuropeo, trance, ispirato ai remix dei grandi producer olandesi. Dunque suoni nuovi, contemporanei e cantato del brano quasi integrale. Una versione alternativa ma molto ballabile.