Ispettore di polizia picchiato da minorenni

- Un ispettore di polizia, di 40 anni, è stato picchiato da giovani nei pressi della propria abitazione a San Severo, in provincia di Foggia. Il litigio è scoppiato dopo che l'uomo fuori servizio rimproverava dal proprio balcone i minorenni che facevano baccano per poi degenerare quando, protraendosi il loro comportamento indisciplinato, l'uomo è sceso in strada nel tentativo di dissuaderli.Accerchiato da tre malintenzionati, l'ispettore è stato aggredito riportando alcune escoriazioni ed un trauma contusivo alla mano destra, escoriazioni diffuse e trauma all’apparato genitale che i medici del Pronto Soccorso del locale nosocomio giudicavano guaribili in 10 giorni. L'intervento dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno bloccato i tre aggressori, tra loro un minorenne di 14 anni.