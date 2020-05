La Serie A ha deciso: Campionato riprenderà il 13 giugno, manca l'ok del governo

L’Assemblea di Lega Serie A, che si è riunita ieri in video conferenza, ha deciso di voler riprendere il torneo il 13 Giugno dopo lo stop per il Covid 19. Sedici club di Serie A hanno votato per questa soluzione, quattro club hanno votato per riprendere il 20 Giugno. L’eventuale ripresa della Serie A per il 13 Giugno dovrà però avere l’ok del Governo.Per i diritti televisivi la Lega Serie A ha deciso che devono essere rispettate le scadenze dei pagamenti previste nei contratti con Sky e Dazn. Sky avrebbe chiesto uno sconto tra il 15 e il 18% per la rata da pagare a Maggio, ma per il momento questa richiesta non sarebbe stata accettata.La Lega Serie A tratterà però con Sky e Dazn, per raggiungere l’intesa sulle rate da pagare a Maggio e Giugno. Molto dipenderà per risolvere la questione se il torneo riprenderà o no. Il dottor Gianni Nanni del Bologna è stato nominato rappresentante delle società di Serie A, nella commissione medico scientifica della Figc.