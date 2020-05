Lega: i 20 club di Serie A confermano la volontà di tornare a giocare

- Nell’Assemblea di Lega di Serie A che si è svolta stamattina in video conferenza, i 20 club hanno confermato la volontà di riprendere a giocare. Il presidente della Lega Calcio di Serie A Paolo Dal Pino ha esortato tutti i rappresentanti dei club di essere uniti e compatti. Dal Pino ha ricevuto i complimenti di Claudio Lotito, presidente della Lazio, Massimo Ferrero presidente della Sampdoria e di Andrea Agnelli, presidente della Juventus. L’Assemblea si è riunita per certificare la volontà unanime delle squadre di tornare a disputare le gare di Serie A.Questo dopo che nei giorni scorsi il ministro della Salute Vincenzo Spadafora aveva dichiarato che qualche club poteva non essere favorevole alla ripresa del torneo di Serie A. Per quanto riguarda i diritti televisivi che scadono nel 2021 non è escluso secondo indiscrezioni che possano essere prorogati fino al 2022 per le tv a pagamento Sky e Dazn. Forse, secondo altre indiscrezioni, il governo potrebbe autorizzare una ripresa da lunedì 4 Maggio degli allenamenti individuali dei calciatori di Serie A nei centri sportivi.