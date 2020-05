Lopalco: "Documento finale Inail-Iss non è obbligatorio"

Ma bisogna "mettere su un sistema che arrivi a garantire un buon distanziamento, considerando che andare in spiaggia è un'attività all'aria aperta e c'è un sole forte che riduce l'attività del virus".



Lopalco conclude il proprio intervento dichiarando: "Stiamo piuttosto prendendo in considerazione l'occupazione per metro quadro di ogni singolo bagnante, per capire quante persone possono stare contemporaneamente in spiaggia senza creare assembramenti".

L'epidemiologo pugliese Pier Luigi Lopalco è intervenuto alla trasmissione, su Rai3, Agorà per parlare dell'estate pugliese ormai alle porte. Il consulente della Regione Puglia ha dichiarato che il protocollo Inail-Iss: "Non è un protocollo obbligatorio, ma sono indicazioni generali, sulla base delle quali è opportuno fare protocolli concreti anche valutando la fattibilità".Il responsabile del Coordinamento regionale emergenze epidemiologiche Puglia ritiene che ciò che si evince dal documento "è che la distanza necessaria in spiaggia è maggiore rispetto a quella che c'è in metro, perché in spiaggia si sta senza mascherina".