Marco Bicego annuncia l'apertura della nuova boutique nel prestigioso China Wordl Mall a Pechino

Marco Bicego è orgoglioso di annunciare l’apertura della nuova Boutique nella capitale cinese, nel prestigioso China World Mall, il luxury shopping center nel cuore della città cosmopolita, piena di fascino e storia, rinomata tanto per la sua moderna architettura quanto per i siti più antichi. Un passo molto importante quello dell’Azienda veneta, leader nei gioielli Made in Italy, soprattutto in un momento così particolare per l’economia mondiale.L’opening ufficiale è previsto per sabato 16 maggio, alla presenza virtualedel Fondatore e Designer Marco Bicego e dei funzionari del China World Mall.“Come Italiano sono orgoglioso di poter rappresentare una delle eccellenze nazionali, il gioiello. Sono onorato di poter esibire e far conoscere il mio Marchio ai nostri amici Cinesi attraverso l’apertura della prima boutique Marco Bicego in Cina, proprio nella Capitale” afferma Marco Bicego e prosegue “ringrazio i funzionari del magnifico China Mall che ci hanno concesso questa opportunità e il nostro partner locale Chow Sang Sang che, dopo anni di stretta collaborazione, ci ha permesso di realizzare questo risultato”.Fin dai tempi di Marco Polo, le interazioni tra Occidente e Oriente hanno sempre generato relazioni particolarmente promettenti in termini culturali ed economici. I due mondi, seppur lontani, hanno infatti sempre goduto di affinità elettive. “I miei gioielli esprimono concetti legati a lavorazioni tipiche del nostro territorio, reinterpretate in chiave moderna per il pubblico di oggi. Attraverso le mie creazioni vorrei dar modo alle donne di esprimere il loro gusto e stile personale nella vita di tutti i giorni. La donna cinese, in particolare, grazie alla sua naturale eleganza, riuscirà facilmente a identificarsi nei valori espressi dai miei gioielli e sarà in grado di rappresentare al meglio concetti quali unicità e armonia che sono di riferimento costante nel mio lavoro” conclude il Fondatore e Designer dell’omonimo Brand.La nuova Boutique si estende su una superficie di circa 100 mq e, grazie alla posizione strategica all’interno del rinomato China World Mall, si preannuncia come tappa obbligata per i clienti di passaggio che verranno catturati dalle iconiche proposte ben visibili dalle ampie vetrine frontali.Il layout e gli arredi sono essenziali e minimalisti, in perfetto stile Marco Bicego. All’interno, la grande installazione in ottone satinato riproduce la spirale della iconica Collezione Marrakech, la prima vera creazione del Designer italiano che proprio nel 2020 festeggia i vent’anni dal lancio ufficiale. Elegante e sinuosa come il movimento ondulato del mare, è in grado di catturare l'attenzione anche del passante più distratto.I clienti che entrano nel negozio possono trovare qui i gioielli delle più belle e identificative collezioni del Brand esposti come vere e proprie opere d'arte per esprimere al meglio la tradizione orafa italiana pur rivisitandola in chiave moderna. In questo modo vengono esaltati i materiali pregiati, i colori delle pietre, il design ispirato dalla natura, le lavorazioni esclusive e lo stile inconfondibilmente Marco Bicego.Tutti i gioielli sono creati nella sede di Trissino in provincia di Vicenza. Sono realizzati a mano in oro giallo 18 carati nel rispetto delle tecniche della tradizione orafa del bulino e della corda di chitarra e sono riconosciuti in tutto il mondo come un’icona del vero Made in Italy, frutto del know how di un territorio che ha fatto la storia della gioielleria italiana.I gioielli Marco Bicego si possono trovare presso i più prestigiosi rivenditori di oltre cinquanta paesi, e nelle boutique di Pechino, Venezia, Verona, Budapest, Mykonos e Creta. Si possono trovare inoltre nei principali Department Store come Harrods in Inghilterra, Bloomingdale and Saks Fifth Avenue negli Stati Uniti e Mitsukoshi in Giappone.