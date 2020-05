Mario Romano: “Dotare il PTA di Nardò di un nuovo macchinario TAC”

Il presidente del Gruppo consiliare I Popolariha inviato al presidente della Giunta regionale Michele Emiliano, la richiesta di dotare il PTA di Nardò di un nuovo macchinario TAC.“Con l'inizio della fase 2 e la ripresa di gran parte delle attività commerciali ci stiamo lasciando alle spalle tutte le difficoltà causate dalla pandemia da Coronavirus, tuttavia, per non vanificare tutti i sacrifici fatti sino ad oggi, è fatto obbligo a ciascuno di noi osservare scrupolosamente le prescrizioni da te indicate nei vari decreti.Che l'emergenza da Coronavirus abbia messo in evidenza alcune criticità nell'ambito dei servizi sanitari è un dato oggettivo, anche se devo dare atto che, laddove si sono verificati inconvenienti, non sono mancati i tuoi interventi per porvi rimedio. Per il ruolo istituzionale che ricopro, ricevo diverse segnalazioni delle quali ti rendo partecipe doverosamente, in quanto da presidente e assessore alla Sanità le possa tu prendere in considerazione.Nello specifico mi riferisco alla medicina territoriale che necessita di un aumento di ore di specialistica ambulatoriale e l'assegnazione di valide apparecchiature tecnologiche strumentali per la diagnosi e cura.Da tempo è stato posto alla tua attenzione, a quella del direttore generale Rodolfo Rollo, da parte del direttore del PTA di Nardò Oronzo Borgia, il problema relativo al macchinario TAC che non è più funzionale a svolgere gli esami diagnostici, causa usura, per i quali gli assistiti del distretto sono da tempo in lista d'attesa.Pur considerando le difficoltà connesse all'attuale contingenza sanitaria e nell'impossibilità di poter disporre dei macchinari del vicino ospedale di Copertino in quanto impegnati ad eseguire scansioni TAC per esigenze interne, con la nota del 13 maggio u.s. indirizzata a te e al Direttore Rollo, il Direttore del PTA di Nardò ha chiesto che fosse adottata la stessa soluzione utilizzata per il PTA di Campi Salentina, ovvero l'assegnazione di un macchinario TAC a sedici strati in comodato d'uso.Tanto ho ritenuto opportuno segnalarti non senza averti chiesto, con spirito di servizio, di dare al PTA di Nardò una soluzione al problema che operatori sanitari e cittadini tutti si attendono. Con l'affetto e la stima di sempre”.