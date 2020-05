Migranti: Lega, "Con maxi-sanatoria governo apre porte a clandestini"

ROMA – “Quello che temevamo sta per accadere. Le dichiarazioni dei ministri Bellanova e Provenzano confermano che si sta per avverare la sciagurata ipotesi della regolarizzazione di centinaia di migliaia di immigrati. In un Paese in cui si lasciano milioni di Italiani senza futuro in cui si abbandonano al proprio destino partite iva, insegnanti precari, liberi professionisti, il governo spende tutte le sue energie per regolarizzare immigrati clandestini. Il risultato produrrà effetti drammatici: in tutta l'Africa è arrivato il messaggio "liberi tutti", per cui a breve le coste italiane, complici le condizioni climatiche favorevoli, saranno prese d'assalto. E i primi a fare i conti con questa invasione provocata dalle politiche scellerate di M5S-PD-LEU-RENZI, saranno i Pugliesi”. Lo dichiarano i parlamentari pugliesi della, e